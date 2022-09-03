شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل إدارة النادي الأهلي بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب قبل الاستقرار على هوية المدير الفني الأجنبى الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريز في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بعد قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للأهلي.

وتجري مشاورات على طاولة اجتماعات مسئولي الكرة بالنادي الأهلي قبل الاستقرار على هوية المدرب الجديد ، حيث تجري المفاضلة بين عدة مدربين من جنسيات مختلفة سواء برتغالية أو ألمانية أو أرجنتينية أو فرنسية أو بوسنية ، وهو ما سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة قبل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد بشكل رسمي.

يدرس مسئولو النادي الأهلي خوض معسكر إعداد خارجي في أحد الدول الأوروبية في الفترة القادمة ضمن التحضير لاستعدادات الموسم الجديد، في ظل وجود متسع من الوقت أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف على كل اللاعبين عن قرب، وزيادة الانسجام بين اللاعبين وتحفيظهم الجمل الفنية والفكر الخططي الخاص بالمدرب الجديد.

ولم يتمكن الأهلي من خوض معسكرات إعداد خارجية في بداية التحضير للموسم الجديد خلال السنوات الأخيرة كما كان معتادا للفريق الأحمر، بسبب تلاحم المواسم وعدم وقت كافي لخوض معسكرات خارجية والاكتفاء بالتدريبات الجماعية لفترة قصيرة قبل خوض منافسات الموسم الجديد، ولكن مع حصول اللاعبين الأساسيين على راحة كافية وكذلك البدلاء سيكون هناك فرصة لخوض معسكر خارجي.