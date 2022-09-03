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صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون في .

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسياً أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد.

وسيعود النجم الأورجوياني داروين نونيز إلى تشكيل ليفربول مرة أخرى، بعد انتهاء مدة إيقافه، بعدما تعرض للطرد أمام كريستال بالاس.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مواجهة إيفرتون في بريميرليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هيرفي إليوت، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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