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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. صلاح يواجه إيفرتون.. ظهور مصطفى محمد.. وديربي الغضب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقام مباريات عدة اليوم السبت في جميع أنحاء العالم، لعل أبرزها ديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول ضمن الجولة السادسة من الممتاز.

ويصطدم النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت الفرنسي بفريق باريس سان جيرمان في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وفيما يلي يستعرض "يلا كورة" جدول مباريات اليوم:

الدوري الإنجليزي

1:30 ظهراً.. إيفرتون وليفربول.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

4:00 مساءً.. توتنهام وفولهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 3

4:00 مساءً.. ووست هام.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD3

6:30 مساءً.. أستون فيلا ومانشستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

4:15 مساءً.. وريال بيتيس.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

6:30 مساءً.. ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

9:00 مساءً.. إشبيلية وبرشلونة.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

3:00 مساءً... فيورنتينا ويوفنتوس.. القناة الناقلة: أبوظبي بريميوم 1

6:00 مساءً.. ميلان وإنتر ميلان.. القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1

8:45 مساءً.. لاتسيو ونابولي.. القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1

الدوري الفرنسي

9:00 مساءً.. نانت وباريس سان جيرمان.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD2

الدوري الألماني

3:30 مساءً.. فولفسبورج وكولن.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD4

3:30 مساءً.. يونيون برلين وبايرن ميونيخ.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD3

الدوري السعودي

6:00 مساءً.. التعاون والنصر.

8:00 مساءً.. الاتحاد والاتفاق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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