شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن توقيع زيزو عقدا جديدا لمدة 3 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول وقع عقدا جديدا مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات قادمة .

وعقد رئيس نادى الزمالك، مساء الجمعة، جلسة مع "زيزو" حضرها والد اللاعب، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، وتم خلالها مناقشة العروض التي وصلت اللاعب، وتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمرار اللاعب في ميت عقبة، ورحب "زيزو" بالبقاء في صفوف الفريق الأبيض، وتم الاتفاق علي مقابل مادى وتوقيع عقد جديد لمدة 3 سنوات .