شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى لـ محمد الننى: "ألف سلامة عليك يا أطيب قلب يا أجدع خلق الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم ياسر الشنوانى، لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا، محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب تعرضه للإصابة خلال إحدى مباريات فريقه ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكتب ياسر الشنوانى: "بطلنا وحبيبنا اللي بنفتخر به في كل مكان ألف ألف سلامة عليك يا أطيب قلب يا أجدع خلق الله كلنا بنحبك وندعوا لك بإذن الله ترجع بألف سلامة فى أسرع وقت ونفتخر ونفرح بك أكثر وأكثر لاعب رائع وإنسان أروع صعب تلاقي زيه.. ألف ألف سلامة يا نني يا حبيب الجميع".

واقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا، والذى ينطلق يوم 13 سبتمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقلصت فرص لحاق النني بمعسكر المنتخب بعد تصريحات المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، بعدما أعلن لجماهير الجانرز عن مدة غياب الدولي المصري، بعد تعرضه للإصابة.

وأكد أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة، بأن محمد النني سيغيب لمدة أشهر عن الملاعب، معبرا عن حزنه للإصابة التي تعرض لها محمد النني أمام وفولهام، لكن الغاني توماس بارتي سيغيب لأسابيع ومن الممكن أن تكون الفترة أقصر، مضيفًا:" أتمنى ذلك".

وتواصل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول مع نظيره في فريق أرسنال الإنجليزي، لارسال التقرير الطبي الخاص بتشخيص إصابة محمد النني لاعب وسط الجانزر والمنتخب، التي تعرض لها في لقاء فولها الأخير للاعب بالدوري.