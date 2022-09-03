شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواصل استعداداته لمواجهة بول الأوغندي فى تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم السبت، فريق فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة فريق بول الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجاري، حيث كان الفريق قد عاد إلى استئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

من جانبه، كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً في القائمة الأفريقية، وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: سجلنا 26 لاعباً في القائمة الأفريقية للفريق، والتي لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

أضاف السقا: استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدي فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.