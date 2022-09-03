شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تحصين مدافع منتخب الشباب بعد التألق والان مع تفاصيل الخبر
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، ضم الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال معسكره المقبل والمقرر إنطلاقه بعد غدًا الجمعه بالإسكندرية.
ويستعد منتخب مصر الاوليمبى لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وستقام أحد أيام 21 أو 22 أو 23 أكتوبر المقبل ذهابًا، و28 أو 29 أو 30 من الشهر ذاته إيابًا.
جاء ذلك بعد تألق لاعب الدراويش فى الموسم المنقضي ضمن منافسات دوري الجمهورية، الأمر الذى أدي إلى تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر للشباب فى كأس العرب الأخير.
وكان المنتخب المصري قد حصل على وصافة البطولة العربية بعد الخسارة مؤخرًا من نظيره السعودي بركلات الترجيح بنتيجة ” 5 – 3 “.