شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تحصين مدافع منتخب الشباب بعد التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو الاسماعيلى على توقيع عقد مع إياد العسقلانى مدافع الفريق ومنتخب الشباب، لاسيما أن اللاعب لم يستطع المشاركة مع الدراويش في مباريات الدوري قبل نهايته بسبب عدم إمتلاكه لعقد لاعب محترف رغم تألقه في قطاع الناشئين وفى صفوف منتخب الشباب.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، ضم الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال معسكره المقبل والمقرر إنطلاقه بعد غدًا الجمعه بالإسكندرية.