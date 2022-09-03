شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب ضم معاذ الحناوى ومصطفى العش من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولو فريق سموحة من التعاقد مع الثنائى معاذ الحناوى ومصطفى العش لاعبى فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل.

ويعد الثنائى معاذ الحناوى ومصطفى العش من أفضل العناصر بفريق غزل المحلة هذا الموسم، حيث قدما مستوى قويا بخط الدفاع والمساهمة في بقاء الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وسيطرت حالة من الغموض داخل نادى غزل المحلة حول مصير مصطفى عبده المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل، حيث يشهد النادي حالة من عدم الوضوح بشأن مستقبل المدير الفني خلال الموسم المقبل سواء بالبقاء أو الرحيل.

وعقد مجلس الإدارة مؤخرا اجتماعا مع المدير الفني دون الإعلان عن موقف الجهاز الفني حتى الآن ومعرفة اللاعبين الراحلين و البداء فى اختيار الصفقات الجديدة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسه التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و تعادل في 15 مباراة و تعرض للهزيمة في 12 مباراة.