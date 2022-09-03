شكرا لقرائتكم خبر عن بوميل: الدوري المصري قوي وأدعم روي فيتوريا فى مهمته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باتريس بوميل، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، أن تأهل الأهلى والزمالك لدوري أبطال أفريقيا أمر طبيعي قياسا على تاريخ وعراقة القطبين في الكرة المصرية، موضحا أنه يتابع الدوري المصري ويستمتع بالمستويات التي تقدمها الأندية رغم طول الموسم وإرهاق اللاعبين.

وقال بوميل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "كنت في القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر، لكنى لا أملك الآن سوى دعم روي فيتوريا، مصر لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون رفع العلم المصري في أعلى وأكبر المحافل الكروية".

وواصل بوميل: "ما يميز المنتخب الوطني أنه يملك القوام الأكبر منه من لاعبي الدوري المحلي عكس كل منتخبات أفريقيا، هذا يدل على جودة المسابقة المحلية وقوتها".