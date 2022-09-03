شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرغب فى ضم "ميدو" لاعب البنك الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى أسوان في مفاوضات رسمية مع نادي البنك الأهلى للتعاقد مع اللاعب محمد مصطفى "ميدو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم فريق زهرة الجنوب في الدورى الممتاز الموسم المقبل. ويرغب مسئولو نادى أسوان من التعاقد مع محمد مصطفى "ميدو" لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن جانب آخر ينافس مسئولو فريق البنك الأهلى نظراءهم في المصرى البورسعيدى على ضم أحمد صبيحة مدافع فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

ويعد أحمد صبيحة من أفضل العناصر الذى ظهرت بفريق مصر المقاصة هذا الموسم، حيث شارك في 32 مباراة وتمكن من إحراز هدف.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.