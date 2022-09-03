شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: ثنائي الأهلي ضمن اهتمامات سيراميكا.. ونضم كهربا فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه تولى مسئولية للفريق لتحقيق هدف واحد وهو البقاء في الدوري الممتاز، موضحا أن الفريق يحتاج لبعض الصفقات في الفترة المقبلة.

وأضاف سامي فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "نستهدف ضم أي لاعب من الأهلي، شكرى الظهير الأيسر وبيكهام الظهير الأيمن وصلاح محسن ضمن اهتماماتنا، ونحاول استكشاف اللاعبون المرشحين للخروج من الزمالك لفتح باب التفاوض لضمهم".

وواصل سامي: "أحمد ياسر ريان لاعب مهم في سيراميكا، وهو ملك النادي، ولا أعلم شيئا عن بند استعادة الأهلي للاعب مرة أخرى، ونريد ضم حارس مرمى في الميركاتو الجاري".

وأكمل المدير الفني لفريق سيراميكا: "محمد بسام والهاني سليمان من أهم الحراس الذين نستهدف ضمهم للفريق، لكن ننتظر موقفهم، ولم يعرض علينا أبو جبل ولا أعرف شيء عن الحارس، ونفس الحال بالنسبة لأوباما، ولا نستهدف ضم أي مهاجم من الزمالك".

وواصل سامي تصريحاته: "كهربا من اللاعبين المميزين، ولو أصبح لاعبا حرا سنضمه من الآن، ولن يحتاج لعمل فني كبير، أراهن أن هذا اللاعب لو انضم لسيراميكا سيقدم مستويات مميزة".

وأتم: "خصمت مبلغا ماليا كبيرا من لاعبي سيراميكا عقب الهزيمة من الأهلي، ولم ننهزم فنيًا، ولم أملك الرفاهية لإراحة بعض اللاعبين واستبدالهم، وبالنسبة لي أفضل فريق واجهته هو بيراميدز، وأصنفه مع الزمالك الأفضل هذا الموسم".