شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: لن أضم نجلي لحراس المقاولون.. وخضنا مواجهات مصيرية مع الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بنادي المقاولون العرب، عن صعوبة المهمة التي تحملها مع شوقي غريب لإنقاذ المقاولون من الهبوط في الأسابيع الأخيرة.

وقال طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "تحملنا مهمة صعبة، بقدر سعادتي لبقاء المقاولون بقدر حزنى على هبوط الجونة، وخضنا مواجهات مصيرية".

وعن انتقال نجله لنادي المقاولون أكد سليمان: "المقاولون العرب ليس بحاجة إلى حراس مرمى، النادي غني في هذا المركز بالمواهب المميزة، ونجلى تلقى عروضا كبيرة ويدرس الأفضل للانتقال إليها".

وواصل: "محمود أبو السعود حارس المقاولون من أفضل حراس الدوري في الدور الثاني، ونجلي يريد الانتقال لنادي يضمن له المشاركة في بعض المباريات".

وأكمل مدرب حراس مرمى المقاولون عن ترتيب الحراس في حسابات فيتوريا مدرب المنتخب: "بالنسبة لي محمد الشناوي أفضل حارس يقود المنتخب مع فيتوريا، ومن بعده محمد عواد حارس الزمالك ثم أحمد الشناوي حارس بيراميدز وخلفهم محمد صبحي حارس فاركو".