شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقر على رحيل عبده يحيى فى الانتقالات الصيفية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو غزل المحلة على بيع عبده يحيى مهاجم الفريق وهداف الفريق الموسم الماضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتوفير بعض الأموال من اللاعب والتعاقد مع لاعبين مميزين.

ويرغب مسئولو فريق غزل المحلة في حصد مبلغ لا يقل عن 15 مليون جنيه نظير بيع اللاعب، حيث هناك بعض الأندية الكبرى في الدورى المصرى الممتاز سوف تقوم بتقديم عرض رسمي للتعاقد معه.

ويعد عبده يحيى من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة و بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك في جميع المباريات وتمكن من تسجيل 13 هدفا وساهم في وصول الفريق الى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسة، التي تشهدها البطولة الموسم المقبل و حصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة و تعرض للهزيمة في 12 مباراة.