اخبار الرياضه

هل يرحل زيزو عن الزمالك ؟ .. اللاعب يرد على سؤال عمرو أديب

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللاعب الدولي أحمد سيد زيز ، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، على ما يتردد بشأن رحيله عن نادي الزمالك أنه :"مش عارف، واتمنى اني اقعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك من أحلى الأندية وليا وضع حلو فيه".

وتابع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن :"في ناس كانت بتشجع الإسماعيلي وشجعت الزمالك من أجلي، ولو عايز امشي من الزمالك همشي بعد دفع الشرط الجزائي ٢ مليون دولار، وكذا دوري في الخليج وأوروبا ومصر عرض عليا الانضمام له لكني رفضت من أجل نادي الزمالك ولن افعل الشرط الجزائي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا