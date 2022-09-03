هل يرحل زيزو عن الزمالك ؟ .. اللاعب يرد على سؤال عمرو أديب

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللاعب الدولي أحمد سيد زيز ، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، على ما يتردد بشأن رحيله عن نادي الزمالك أنه :"مش عارف، واتمنى اني اقعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك من أحلى الأندية وليا وضع حلو فيه".

وتابع اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن :"في ناس كانت بتشجع الإسماعيلي وشجعت الزمالك من أجلي، ولو عايز امشي من الزمالك همشي بعد دفع الشرط الجزائي ٢ مليون دولار، وكذا دوري في الخليج وأوروبا ومصر عرض عليا الانضمام له لكني رفضت من أجل نادي الزمالك ولن افعل الشرط الجزائي.