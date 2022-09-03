رد حاسم.. زيزو يعلن موقفه من الرحيل للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك الحالي، أنه لن ينتقل لصفوف الأهلي، قائلاً :"أنا محسوب على الزمالك الآن".

وأضاف "زيزو" في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"أي لاعب ينتقل للأهلي أو الزمالك من أجل البطولات والأموال والشهرة "طيب ليه أمشي؟" حاليا أنا بعمل تاريخ ولا يوجد سببًا في الرحيل".

وتحدث "زيزو" عن مستقبله في ظل العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، قائلاً :"لا أعرف، أنا أتمنى البقاء في الزمالك، اختياري الأول هو البقاء في الزمالك، ولن أفعل الشرط الجزائي احترامًا للنادي".

وتابع :"هناك أندية عرضت عليّا شيك الشرط الجزائي وأرحل إلا أنني رفضت، حتى لو قررت الاحتراف أكيد سأعود إلى بيتي "نادي الزمالك"".

وأكمل :"تلقيت عروضًا خيالية أول مرة في حياتي أسمع هذه الأرقام، هناك جلسة مرتقبة بين والدي ومسئولي نادي الزمالك للوصول لاتفاق".

وكشف "زيزو" عن تلقيه عدة عروض من تركيا وألمانيا وإنجلترا، موضحًا :"النادي الإنجليزي طلب تنفيذ الشرط الجزائي".

وأنهى "زيزو" حديثه عن نصيحة محمد صلاح نجم ليفربول، قائلاً :"محمد صلاح نصحني بالاحتراف والبحث عن وكيل أعمال يساعدني في تحقيق ذلك"

وتلقى "زيزو" عدة عروض في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ2 مليون دولار.

جدير بالذكر أن "زيزو" استطاع الحصول على جائزة هداف دوري We المصري بتسجيله 19 هدفًا كما صنع 14 هدفًا حاسمًا.