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رسميًا.. مارسيلو يزامل أحمد حسن كوكا في أولمبياكوس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، التعاقد مع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي السابق في صفقة انتقال حر.

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة امتدت 17 عاما.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي أولمبياكوس عبر "تويتر": "أسطورة حقيقية لكرة القدم في أولمبياكو، مارسيلو ينضم إلى أولمبياكوس".

ومن المقرر أن يجاور الظهير البرازيلي، أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف النادي اليوناني.

ولعب أولمبياكوس في الموسم الحالي جولتين وحصد 4 نقاط بمسابقة الدوري اليوناني.

ويشارك الفريق اليوناني في الدوري الأوروبي بمجموعة تضم نانت الفرنسي وفرايبورج الألماني وكاراباخ الأذربيجاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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