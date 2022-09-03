رسميًا.. مارسيلو يزامل أحمد حسن كوكا في أولمبياكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، التعاقد مع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة امتدت 17 عاما.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي أولمبياكوس عبر "تويتر": "أسطورة حقيقية لكرة القدم في أولمبياكو، مارسيلو ينضم إلى أولمبياكوس".

ومن المقرر أن يجاور الظهير البرازيلي، أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف النادي اليوناني.

ولعب أولمبياكوس في الموسم الحالي جولتين وحصد 4 نقاط بمسابقة الدوري اليوناني.

ويشارك الفريق اليوناني في الدوري الأوروبي بمجموعة تضم نانت الفرنسي وفرايبورج الألماني وكاراباخ الأذربيجاني.