ملف الخليج 365.. منتخب مصر يودع كأس العرب للناشئين.. تريزيجيه يسجل.. ورسالة فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الجمعة العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها خسارة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب وتوديع بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى إعلان نادي ابها السعودي التعاقد مع لاعب الأهلي لويس ميكيسوني.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الجمعة أبرز الأحداث الرياضية:

رسميا.. منتخب بلجيكا يعلن موعد مواجهة مصر وديا

منتخب مصر يودع كأس العرب للناشئين بثنائية مثيرة أمام المغرب

تحت قيادة ميكالي.. المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسكندرية (صور)

تريزيجيه يقود طرابزون للمزاحمة على صدارة الدوري التركي بهدف في مرمى عمرانية سبور

فيريرا: فوز الزمالك بالدوري والكأس كان غير متوقع

رسميًا.. أبها السعودي يضم لويس ميكيسوني

المغرب يستضيف مباراة السوبر الأفريقي 2022 بين الوداد ونهضة بركان

طرح تذاكر إضافية لمباراة كأس سوبر لوسيل

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية يوم 21 أكتوبر