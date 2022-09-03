زيزو يكشف عن أسوأ لحظة خلال الموسمين الماضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر عن أسوأ لحظاته خلال مسيرته في عالم كرة القدم خلال الموسمين الماضيين.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر": "أسوأ لحظاتي في اخر موسمين، كانت حين خسرت أمم أفريقيا أمام السنغال، واللحظة الثانية بعد عدم التأهل لكأس العالم".

وأضاف:" إحساس صعب اهدار ركلة الجزاء وخاصة انك مميز في هذه النقطة، حتى الآن لا أزال أسال نفسي لماذا قمت بتسديد الكرة بهذه الطريقة؟".

وتابع" لو سددت الكرة أمام السنغال 10 مرات بنفس طريقتي المعروفة لسجلتها، لكن حتى الآن لا أعرف لماذا قمت بتغيير طريقة التسديد؟".

وأتم:" كنت اتمنى إهدار ركلة جزاء لكن ليس في هذا اليوم، ولم اشعر بالصدمة إلا بعدها ".

وكان أحمد سيد زيزو قد أهدر ركلة جزاء في مواجهة منتخب مصر أمام السنغال، بإياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما انتهت المواجهتين بهدف دون رد، لكل منتخب.