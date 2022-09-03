دورتموند يخطف صدارة الدوري الألماني "مؤقتًا" بالفوز على هوفنهايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا صعبًا على هوفنهايم بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة دورتموند ضد هوفنهايم على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة 16 عن طريق ماركو ريوس.

وبهذه النتيجة، يعتلي دورتموند صدارة الدوري الألماني مؤقتا برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة واحدة، بينما يقع هوفنهايم في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويشهد، غدًا السبت، 6 مباريات في الجولة الخامسة من البوندسليجا كالتالي: باير ليفركوزن وفرايبورج، يونيون برلين وبايرن ميونيخ، فولفسبورج وكولن، بوخوم وفيردر بريمن، شتوتجارت وشالكه، آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج.