منتخب مصر يودع كأس العرب للناشئين بثنائية مثيرة أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب للناشئين عقب الخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-0، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة مصر والمغرب بدور ربع نهائي بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في مدينة وهران الجزائرية.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 81 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، يتأهل المغرب لدور نصف نهائي كأس العرب للناشئين لمواجهة اليمن، بينما يودع منتخب مصر البطولة من دور ربع النهائي.

تفاصيل المباراة:

ودخل منتخب الفراعنة المباراة بتشكيلة مكونة من: "عبدالمنعم تامر، أحمد عابدين، محمد نبيه، علي نوفل، محمد عبدالمنعم، محمد السيد، مروان محمود، إبراهيم عادل، عمر خضر، عمر سيد معوض، حسام عادل".

بدأت المباراة بأفضلية كبيرة من الجانب المصري والذي سيطر على أحداث اللقاء وأتيحت أكثر من محاولة هجومية أمام مرمى المغرب ولكن لم تنته بالشكل الأفضل.

ولم ينجح المنتخبان في هز الشباك طوال الشوط الأول، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين مصر والمغرب.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد منتخب مصر أن يسجل هدفا عن طريق عمر سيد معوض في الدقيقة 50 بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء ولكن لم تسكن شباك المغرب.

وفي الدقيقة 56 سدد عمر سيد معوض كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت بجوار القائم.

واستمر المنتخب المصري في إهدار الفرص أمام المرمى وطالب لاعبوه بالحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 76 بعد لمسة يد على مدافع المغرب داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحتسبها حكم المباراة.

وعلى عكس سير المباراة، نجح منتخب المغرب في خطف هدف التقدم في الدقيقة 81، ليتقدم أسود الأطلس بنتيجة 1-0 أمام مصر.

وفي الدقيقة 92 أضاف المنتخب المغربي الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، ليتأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العرب للناشئين على حساب مصر.