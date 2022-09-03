مع انتهاء الانتقالات الصيفية.. ماهي أبرز الصفقات بالدوريات الخمسة الكبرى؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2022 في الأندية الأوروبية، ونرصد في السطور التالية أبرز الصفقات التي عقدتها الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم.

ولم تغب الإثارة عن هذا الميركاتو الصيفي "الساخن" الذي شهد الكثير من الصفقات الكبيرة والمفاجآت المدوية، والتي كان آخرها تعاقد برشلونة الإسباني مع روبرت ليفاندوفسكي الهداف التاريخي لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وميزت هذا الصيف المعارك الضارية التي تخوضها بعض الفرق الكبرى إما لضم لاعب أو الاحتفاظ به وتمديد عقده، وأبرز المعارك كان بطلها النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ظفر به فريقه باريس سان جيرمان بتجديد عقده -الذي انتهى بنهاية الموسم- حتى عام 2025، ليغلق بذلك الطريق أمام المحاولات المستميتة من ريال مدريد لضمه للملكي.

وفي ما يلي أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية الأوروبية بالدوريات الخمسة الكبرى في الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه:



1- الدوري الإسباني

ريال مدريد:

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد مع النجم الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو الفرنسي، في صفقة كبيرة مقابل 80 مليون يورو و20 مليونا إضافات ومتغيرات، ليحتل المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، ليصبح أغلى لاعب خط وسط في تاريخ "الميرينغي"، متقدما على مواطنه زين الدين زيدان الذي انتقل عام 2001 من يوفنتوس مقابل 73.5 مليون يورو.

أعلن ريال مدريد رحيل 3 لاعبين في صفقة انتقال حر، هم: غاريث بيل، وإيسكو، ومارسيلو، كما باع المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو لريال سوسيداد الإسباني الذي وقع عقدا مع اللاعب لمدة 5 سنوات.



برشلونة:

رغم أزمته المالية الخانقة ومديونيته الضخمة استطاع عقد عدة صفقات، أبرزها ضم النجم البولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ في صفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو، وذلك بعد جذب وشد استمر عدة أسابيع.

وتعاقد برشلونة أيضا مع أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر من تشلسي، ومع الغاني فرانك كيسييه القادم بعد انتهاء عقده مع ميلان، كما تعاقد مع البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد.

وضم برشلونة لاعبه الإسباني السابق هيكتور بييرين، بعد إتمام إجراء فسخ عقده مع أرسنال الإنجليزي، بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2023، بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.

وفي المقابل حوّل برشلونة إعارته لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا إلى بيعه مقابل 20 مليون يورو.

كما وافق برشلونة على رحيل بيير إيمريك أوباميانغ، إلى تشلسي -حسب التقارير-، وفسخ عقد مارتن برايثويت، الذي كان يربط الطرفين حتى نهاية موسم 2023-2024.



الأندية الأخرى:

أتلتيكو مدريد: ضم صامويل لينو من جيل فيسينتي، ورحل عن صفوفه هيكتور هيريرا ولويس سواريز في صفقة انتقال حر.

فالنسيا: ضم المهاجم الأورغوياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى صيف 2024، وذلك بعد رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد.



2- الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي:

ظفر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بتوقيع عقد مدته 5 أعوام مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند (21 عاما) هداف بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 63 مليون دولار.

وفي اليوم الأخير للانتقالات تعاقد سيتي مع المدافع السويسري الدولي مانويل أكانجي لاعب بروسيا دورتموند الألماني لمدة 5 أعوام.

ورحل عن سيتي قائده فيرناندينيو في صفقة انتقال حر، كما انتقل رحيم ستيرلينغ إلى تشلسي.



ليفربول:

عقد ليفربول صفقتين: الأولى ضم فابيو كارفاليو لاعب فولهام، والثانية ضم النجم الأوروغواياني الواعد داروين نونيز (22 عاما) مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، بعقد طويل حتى 2026، في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 75 مليون يورو (78.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون يورو رسوما إضافية، ولكن الأهم من الصفقتين هو تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح حتى عام 2025.

ونتيجة للإصابات، تعاقد ليفربول مع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو من يوفنتوس، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وذلك قبل ساعة واحدة من الموعد النهائي لغلق باب الانتقالات الصيفية.

وفي المقابل تخلى الريدز عن المهاجم السنغالي ساديوماني أحد أبرز نجومه.



تشلسي:

دعم تشلسي صفوفه بالعديد من الصفقات، ومن أبرزها ضم رحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وضم تشلسي قلب الدفاع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

وتعاقد مع دينيس زكريا لاعب وسط يوفنتوس في صفقة إعارة مع خيار الشراء.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، الخميس أن تشلسي توصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ، بينما سيذهب المدافع ماركوس ألونسو في الاتجاه الآخر، وأكدت أن النجم الغابوني وصل بالفعل إلى العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التوقيع مع تشلسي.



مانشستر يونايتد:

في محاولة لتجديد دماء الفريق واستعادة أمجاده الغائبة، عقد يونايتد العديد من الصفقات ومن أهمها ضمه كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، كما تعاقد مع الجناح البرازيلي أنطوني لاعب أياكس أمستردام، وكذلك ضم حارس المرمى مارتن دوبرافكا معارا من نيوكاسل يونايتد.



الأندية الأخرى:

توتنهام: ضم المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من فريق إنتر ميلان في صفقة مجانية. وفي المقابل، أعلن توتنهام رحيل 12 لاعبا في أكبر عملية إحلال وتجديد للفريق المشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فولهام: تعاقد فولهام مع المهاجم ويليان لمدة عام واحد في صفقة انتقال مجاني ليعود اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أعلن في أغسطس/ آب إنهاء تعاقده مع نادي كورينثيانز البرازيلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

إيفرتون: ضم إيفرتون لاعبه السابق السنغالي إدريسا غانا غاي قادما من باريس سان جيرمان، حيث وقع على عقد لمدة عامين يستمر حتى نهاية حزيران / يونيو عام 2024.



3- الدوري الإيطالي:



يوفنتوس:

وقع عقدا مع المهاجم الإيطالي الدولي فيديريكو كييزا مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين متغيرات، وذلك بعد عامين من استعارته من فريق فيورنتينا الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو.

وعاد إلى يوفنتوس مجددا النجم الفرنسي بول بوغبا، في صفقة مجانية قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد انتهاء عقده.

وظفر يوفنتوس بالنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في صفقة مجانية أيضا إثر رحيله عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده.

كما تعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس قادما على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عام مقابل 22.6 مليون يورو، مع خيار التعاقد معه بشكل دائم.

ورحل عن يوفنتوس -الذي فشل للعام الثاني على التوالي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي- 3 لاعبين في صفقات حرة، هم: جيورجيو كيليني وباولو ديبالا الذي انتقل لفريق روما، ودوغلاس كوستا، وأخيرا ماتيس دي ليخت.



إنتر ميلان:

ضم المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا من لاتسيو الإيطالي، وفي المقابل رحل عن صفوفه 5 لاعبين.

وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة، بعد موسم فاشل مع فريقه تشلسي الإنجليزي، الذي انتقل إليه من إنتر الموسم الماضي، في صفقة قياسية بلغت 97.5 مليون جنيه إسترليني.

ميلان:

في اليوم الأخير من الانتقالات تعاقد ميلان مع المدافع الأميركي سيرجينو ديست على سبيل الإعارة لمدة عام مع وجود خيار الشراء.



4- الدوري الألماني:

بايرن ميونخ:

ضم بايرن النجم المغربي نصير مزراوي لمدة 4 مواسم قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر، ومن النادي نفسه ضم أيضا ريان جرافينبيرش، كما ضم ساديو ماني قادما من ليفربول، ووقع معه على عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وأخيرا تعاقد اليوم الثلاثاء مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت قادما من يوفنتوس حتى عام 2027.

ورحل عن صفوف بطل الدوري الألماني نيكلاس زوله الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند، إضافة إلى نيكولاس كون وكورينتين توليسو.



بوروسيا دورتموند:

عقد 7 صفقات حتى الآن، أبرزها ضم نيكلاس زوله نجم بايرن ميونخ.

في المقابل، رحل عن دورتموند 8 لاعبين -أبرزهم هالاند- إلى مانشستر سيتي.



5- الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان:

من المؤكد أن أفضل صفقات بطل الدوري الفرنسي بل والأفضل على الإطلاق هذا الموسم، كان نجاح سان جيرمان في حسم استمرار نجمه الفرنسي مبابي حتى 2025، بعد أن كان قاب قوسين من الانضمام لريال مدريد الذي وصل عرضه إلى نحو 200 مليون يورو.

كما ضم سان جيرمان نونو مينديش من بورتنغ لشبونة البرتغالي، ورحل عن صفوفه النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر، ومثله ألكساندر ليتيليير، وانتقل مارسين بولكا إلى نيس الفرنسي.

وفي اليوم الأخير للانتقالات، تعاقد سان جيرمان مع لاعب الوسط الدولي الإسباني فابيان رويز من نابولي بعقد يمتد لخمس سنوات، كما عزز خط وسطه، بضم كارلوس سولير لاعب فالنسيا الإسباني.

واستغنى سان جيرمان عن لاعبه إدريسا غانا غاي، لإيفرتون الإنجليزي، وأعار جوليان دراكسلر، إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم واحد، كما أعار عبده ديالو إلى لايبزيغ الألماني.



(الجزيرة)