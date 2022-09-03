الامارات | فريق الإمارات بين الـ 5 الأوائل في جولة إسبانيا للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن دراجان من فريق الإمارات من الانضمام إلى قائمة الخمسة الأوائل في المرحلة الـ12 من جولة إسبانيا، والتي أقيمت على مسار بطول 192.7 كيلومتراً انطلاقاً من سالوبرينا وانتهاء في بيناس بلانكاس، حيث فاز كل من مارك زولر وزميله يان بولانك بالمركزين الثالث والرابع على التوالي. وشهدت المرحلة تشكيل مجموعة متقدمة في الجزء المستوي من المسار تألفت من 32 دراجاً، بمن فيهم أوليفييرا وزولر وبولانك، حيث تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسة بنحو 11 دقيقة. ويتصدر فريق الإمارات حالياً تصنيف الفرق في جولة إسبانيا، ويستعد للمشاركة غداً في المرحلة الـ13 من الجولة، والتي تقام على مسار بطول 168.4 كيلومتراً انطلاقاً من روندا وانتهاءً في مونتيّا.