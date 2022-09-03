الامارات | بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو تنطلق اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة. ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام على مدى يومي الثالث والرابع من سبتمبر وينظمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.
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