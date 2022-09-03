الامارات | الجزيرة ودبا.. آخر مباراتين «تعادل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الجزيرة عند الساعة 17:45 مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي نظيره دبا الفجيرة الصاعد مجدداً إلى دوري المحترفين، ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، ويأمل العودة إلى منصات التتويج وتكرار سيناريو فوزه بلقب الدوري آخر مرة في 2021.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين انتهى بالتعادل 2-2 في الدور الثاني لدوري موسم 2018-2019، وتعادل الفريقان أيضاً في الدور الأول للدوري في الموسم نفسه 3-3.

واستعد الجزيرة بقيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر جيداً لانطلاقة الموسم الجديد بعدما أقام معسكراً خارجياً في هولندا وعزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد بينهم المهاجم الروماني فلورين تاناسي والمغربي أشرف بن شرقي إلى جانب وجود سيريرو وعبدالله ديابي والمدافع الصربي مليوش الذي سيغيب عن صفوف الفريق بداعي الإصابة.

في المقابل، فإن فريق دبا الفجيرة عزز صفوفه بنخبة من اللاعبين من بينهم البوتسواني كابيو سياكانيانغ إلى جانب المهاجم المالي ساليو جيندو، والمدافع البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس، والهولندي جوي سليخرس، والمونتينيغري ألكسندر شيكيتش.