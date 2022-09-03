الامارات | الظفرة يستدعي ذكرى «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الظفرة شعار «الفوز ولا غيره» في افتتاحية مشواره في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم حينما يستقبل في الساعة 17:45 عصر اليوم منافسه النصر على استاد حمدان بن زايد، في لقاء يستدعي من خلاله أصحاب الأرض ذاكرة النتائج الإيجابية التي حققها أمام «العميد»، إذ إن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري خلال الموسم الماضي انتهت بفوز الظفرة 2-1، كما أن المواجهة الأخرى في الدوري انتهت بالتعادل 1-1، في حين سيطر التعادل السلبي على لقاء مواجهة كأس الرابطة.

وفي المقابل، يدخل النصر المواجهة وهو يدرك أن الفوز هو المطلب الأول والأخير لتجاوز حمى البدايات وحتى يضع نفسه بين الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، وكان الفريق غير جلده هو الآخر بالتعاقد مع المدرب الألماني ثورستن فينك وكوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أن الفريق خاض عدداً من التجارب الودية في معسكره الخارجي في سلوفينيا.