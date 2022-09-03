أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 العديد من الاخبار المهمة أبزرها النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا.

النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا

اقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا، والذى ينطلق يوم 13 سبتمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

تجهز إدارة نادى الزمالك ، لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى لموسم 2021/ 2022، وذلك قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

سلبية مسحة المنتخب الأوليمبى قبل الانتظام فى معسكر الإسكندرية

جاءت مسحات المنتخب الأوليمبى سلبية لكل أفراد الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين قبل انتظامهم فى معسكر مغلق بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

النادي الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته". مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

منتخب مصر للناشئين يشكو أرضية مباراة المغرب فى كأس العرب

اعترض إيهاب الكومى، رئيس بعثة منتخب مصر، إلى اللجنة المنظمة ومراقب مباراة مواجهة المغرب من سوء أرضية ملعب مستغانم فى كأس العرب والتى سوف تنطلق بعد قليل.

الأهلي يجهّز تقريرا عن "تمهيدي" دوري الأبطال لتقديمه للمدرب الجديد

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني