البنك الأهلى يستقر على ضم 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

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القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى على التعاقد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء تحديد المراكز كالتالى حارس مرمى ومدافع وصانع ألعاب ولاعب خط وسط ومهاجم أفريقى.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ونجح مسئولو البنك الأهلى بضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى الأزرق، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة والخسارة فى 10 مباريات.