7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 فى مقدمتها، الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى.

الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول من أجل تمديد تعاقده مع تعديل المقابل المادي الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، وغلق باب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا

اقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا، والذى ينطلق يوم 13 سبتمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

تجهز إدارة نادى الزمالك ، لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى لموسم 2021/ 2022، وذلك قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

النادي الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته". مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

الأهلي يجهّز تقريرا عن "تمهيدي" دوري الأبطال لتقديمه للمدرب الجديد

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني