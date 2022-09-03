اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 فى مقدمتها، الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى.

الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول من أجل تمديد تعاقده مع تعديل المقابل المادي الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، وغلق باب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى

النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا

اقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا، والذى ينطلق يوم 13 سبتمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

 

النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

تجهز إدارة نادى الزمالك ، لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى لموسم 2021/ 2022، وذلك قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

 

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

النادي الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي والإدارية، بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته".

 

النادي الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب

 

مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب

 

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

 

مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب

 

الأهلي يجهّز تقريرا عن "تمهيدي" دوري الأبطال لتقديمه للمدرب الجديد

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

الأهلي يجهّز تقريرا عن

سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق سموحة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وليد عرفات رئيس النادى، وقدم خلاله الشكر له على المدة التى قضها مديرا فنينا، والاكتفاء بهذه الفترة.

سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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