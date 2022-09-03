شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يخسر من المغرب بهدفين ويودع كأس العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب المغرب للناشئين الفوز على نظيره منتخب مصر للناشئين بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب مستغانم، ضمن لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للنأشئين تحت 17 عاما والمقامة فى الجزائر.

وجاء أهداف المباراة لمنتخب المغرب الأولمبى من قبل اللاعب عبد الحميد معلى في الدقيقة 80 عقب استغلال خطأ المدافع أحمد عابدين والانفراد بالحارس عبد المنعم تامر، وتسديدة قوية لتسكن الشباك، وعزز حمزة المتوكل التقدم بالهدف الثانى في الدقيقة 91.

وخاض منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة المباراة بتشكيل كالتالي: عبدالمنعم تامر، ومحمد سمير، وأحمد عابدين، ومحمد نبيه، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد السيد، وعلة نوفل، وإبراهيم عادل، وعمر سيد معوض، وعمر خضر، وحسام عادل.

بينما جاء تشكيل منتخب المغرب للناشئين يضم كل من: طه بنغزيل، حمزة كتون، حاتم عفير، عبد الحميد ايت بودلال، ادام شكير، سعيد الرافعى، سفيان مدكور، آدم حنين، محمد كبدانى، عبد الحميد معلى، إسماعيل بختى.