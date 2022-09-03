شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يقترب من الرحيل عن إنبى وفيوتشر مهتم بضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن اللاعب اقترب من الرحيل عن الفريق البترولى في فترة الانتقالات الصيفية، مؤكداً أنه اتفق مع إدارة النادى على الرحيل وعدم التجديد لفترة أخرى.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فيوتشر مهتم بضم "إيبوكا" في الانتقالات الصيفية، خصوصا أن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر أبدى إعجابه بالإمكانيات والقدرات الفنية العالية التي ظهر عليها القاطرة النيجيرية في الموسم المنقضى.

في سياق متصل، عاد إيبوكا لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني للفارس الأبيض فى تدعيم الهجوم بمهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية، خصوصاً أن الأبيض كان قرر تأجيل التفاوض مع إيبوكا لحين البحث عن مهاجم أجنبى خارج الدورى المصرى، إلا أنه لم يتم العثور على لاعب سوبر ليعود إيبوكا للحسابات مرة أخرى.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحسم الصفقة بالدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه، ليصح اللاعب الأجنبي الثالث الذى سيتم ضمه مع السنغالي إبراهيما نداى، والمغربي زكريا الوردي، في الانتقالات الصيفية.