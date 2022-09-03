شكرا لقرائتكم خبر عن قياس أوزان للاعبي الزمالك بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك لقياس أوزان فور عودتهم للتدريبات الجماعية غدًا السبت، استعدادًا لكأس لوسيل، حيث يرغب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تحديد أوزان اللاعبين بعد فترة راحة طويلة.

كما يجهز فيريرا برنامجا تأهيلا خاصا للاعبين الأساسيين فور عودته للانتظام في التدريبات، وحدد فيريرا مع جهازه المعاون النظام التدريبي الذي سيخضع له اللاعبون فور عودتهم للتدريبات غدًا السبت، نظرًا لحصولهم علي فترة راحة طويلة عقب حسم لقب الدورى لموسم 2021/2022.

وتسافر بعثة فريق الزمالك متجهة إلى قطر في السادس من سبتمبر الجارى استعدادا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته يوم الجمعة القادم، والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.