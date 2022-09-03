شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد النني لاعب نادي أرسنال من الغياب عن معسكر المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا، والذى ينطلق يوم 13 سبتمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقلصت فرص لحاق النني بمعسكر المنتخب بعد تصريحات المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، بعدما أعلن لجماهير الجانرز عن مدة غياب الدولي المصري، بعد تعرضه للإصابة.

وأكد أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة، بأن محمد النني سيغيب لمدة أشهر عن الملاعب، معبرا عن حزنه للإصابة التي تعرض لها محمد النني أمام وفولهام، لكن الغاني توماس بارتي سيغيب لأسابيع ومن الممكن أن تكون الفترة أقصر، مضيفًا:" أتمنى ذلك".

وتواصل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول مع نظيره في فريق أرسنال الإنجليزي، لارسال التقرير الطبي الخاص بتشخيص إصابة محمد النني لاعب وسط الجانزر والمنتخب، التي تعرض لها في لقاء فولها الأخير للاعب بالدوري.

وجاء التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ونظيره في أرسنال بناء على توصية روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، حيث يرغب في تحديد ملامح القائمة التي يخوض بها معسكره الأول في سبتمبر المقبل.