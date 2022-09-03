أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تجهيز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيلا خاصا للاعبين الأساسيين فور عودته للانتظام في التدريبات غدًا السبت، استعدادًا لكأس لوسيل.

فيريرا يجهز برنامج تأهيل خاص لأساسيى الزمالك بعد العودة من الإجازة

يجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيلا خاصا للاعبين الأساسيين فور عودته للانتظام في التدريبات غدًا السبت، استعدادًا لكأس لوسيل.

تجهز إدارة نادى الزمالك ، لصرف مكافآت اللاعبين بعد تحقيق الفريق الكروي الأول لقب الدورى لموسم 2021/ 2022، وذلك قبل التوجه إلي قطر من أجل مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل.

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء جمعية الزمالك العمومية بخالص العزاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجميع افراد اسرته في وفاة شقيقته اسكنها الله فسيح جناته وتغمدها بواسع رحمته.

حرص البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، على الاحتفال بتتويج الفريق الأبيض بالدورى والكأس، مؤكداً أنه كرر إنجاز 2015 وأسعد جماهير نادى الزمالك ، مقدماً التهنئة لهم على تحقيق البطولات.

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من البنود في جدول الأعمال.

تسافر بعثة فريق الزمالك متجهة إلى قطر في السادس من سبتمبر الجارى استعدادا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته يوم الجمعة القادم والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف المليون دولار ، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار .

يعكف البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك وجهازه المعاون على دراسة الهلال السعودى بشكل مكثف من خلال مشاهدة بعض لقاءاته في الدورى السعودى الذى أنطلق من أسبوعين تقريبا لتحديد مواطن القوة والضعف للخروج بشكل يليق بالكرة المصرية .

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى على كأس لوسيل