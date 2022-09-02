عامر حسين يزور معسكر المنتخب الأولمبى ويلتقى ميكالى

القاهرة - سامية سيد - حرص عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي الجاري بالإسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

والتقى عامر حسين مع روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب عقب مشاهدته لتدريب المنتخب واطمأن على المعسكر واحتياجاته.

من جانبه، أشاد ميكالي بمعسكر الإسكندرية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل رائع خاصة الأجواء الهادئة التي يقام فيها المعسكر من أجل التركيز، وبذل محمود حرب المدير الإداري مجهودات مكثفة في التجهيز للمعسكر بتوجيهات من الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب.

وألقى ميكالي محاضرة بالفيديو على اللاعبين شرح خلالها نظريا الهدف من التدريب ثم قام اللاعبون بتطبيق فكر ميكالى خلال فقرات التدريب.. بدأ المران بعمليات الإحماء تحت قيادة ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، ثم تولى بعد ذلك تياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية والتحرك في الملعب وتغيير المراكز طبقا لتوجيهات ميكالي، بينما تولى عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات الحراس الأربعة.

كما شهدت التدريبات إجراء تقسيمة بين اللاعبين كان الهدف منها تنفيذ جمل محددة أرادها ميكالي في أداء المهام الدفاعية والهجومية، وحضر التدريب عامر حسين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على لجنة المسابقات.

ويضم الجهاز المعاون مع ميكالي كلا من محمود حرب المدير الإداري وتياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى وليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي وقاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم.