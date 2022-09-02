شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 2-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الجمعة 2-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، ترقب مسئولى النادى الأحمر حسم مصير المدير الفنى الجديد الذى سيخلف البرتغالى ريكاردو سواريز فى تدريب الفريق الأحمر من أجل تحديد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكابتن محمود الخطيب فى وفاة شقيقته

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي.

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإدارى تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتى إتحاد المنستير التونسى والجيش الرواندى بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلى مع ألفائز منهما فى دور الـ32 للبطولة القارية.

أعلن نادى أبها المنافس فى الدورى السعودى للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الموزمبيقى لويس ميكيسونى على سبيل الإعارة قادما من الأهلى خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية.

تقدم مجلس إدارة النادى الأهلي، وقطاعات النادى الرياضية والإدارية، بخالص التعازى للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، فى وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته".

يعود فريق الكرة بالنادى الأهلى للتدريبات على فترات وليس دُفعة وأحدة، بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بألفريق وحاجتهم للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل استكمال البرنامج التأهيلي.

يترقب جمهور النادى الأهلى إعلان اسم المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة، لخلافة البرتغإلى ريكاردو سواريز المدير ألفنى الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً مع نهاية الموسم المحلى رسمياً.

يواصل مسئولو النادى الأهلى جلساتهم المُتتالية خلال الأيام الحالية من أجل حسم أكثر من ملف هام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى وفى مقدمتها، ملف المدرب الجديد الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، خلفاً للبرتغإلى ريكاردو سواريز الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً.

كشفت تقارير سعودية عن مزاحمة نادى بيراميدز للنادي الأهلي لضم مصطفى فتحى لاعب نادى التعأون السعودي، بعدما أبدت إدارة النادى السعودى الموافقة فى الساعات الماضية على فكرة رحيل لاعب الوسط الدولى المصرى إلى صفوف النادى الأهلي.

يدرس مسئولو النادى الأهلى خوض معسكر إعداد خارجى فى أحد الدول الأوروبية فى ألفترة القادمة ضمن التحضير لاستعدادات الموسم الجديد، فى ظل وجود متسع من الوقت أمام الجهاز ألفنى الجديد للتعرف على كل اللاعبين عن قرب، وزيادة الآنسجام بين اللاعبين وتحفيظهم الجمل ألفنية وألفكر الخططى الخاص بالمدرب الجديد.

يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم مصير المدير ألفنى الجديد الذى سيخلف البرتغإلى ريكاردو سواريش فى تدريب ألفريق الأحمر من أجل تحديد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد وموعد العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية دون تحديد موعد الآنتظام فى التدريب ضمن التحضير للموسم الجديد.

يترقب مسئولو النادى الأهلى حسم مصير المدير ألفنى الجديد الذى سيخلف البرتغإلى ريكاردو سواريش فى تدريب ألفريق الأحمر من أجل تحديد فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد