شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحدد 14 يوما راحة للاعبين قبل بدء التحضير للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، منح اللاعبين أسبوعين راحة من التدريبات قبل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات لدى اللاعبين.

ومن المقرر أن يضع خالد جلال خلال الأيام القليلة المقبلة خطة الفريق التحضرية للموسم الجديد، والعمل خوض بعض المباريات الودية والمعسكرات.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ونجح مسئولو البنك الأهلى بضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى الأزرق، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى، حيث فاز فى 11 مباراة و تعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.