شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من تمديد عقد أحمد سيد زيزو وإلغاء الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى الأول من أجل تمديد تعاقده مع تعديل المقابل المادي الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، وغلق باب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما يتفاوض مسئولو الزمالك مع اللاعب من أجل إلغاء بند الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده الحالي مع القلعة البيضاء، مقابل تعديل قيمة عقده.

واقترب الزمالك من الوصول لاتفاق مع أحمد سيد زيزو، حيث من المنتظر أن يعقد اللاعب ووالده جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم الملف سواء بتمديد تعاقده وإلغاء الشرط الجزائي، أو الموافقة على احتراف اللاعب في ظل امتلاكه عدة عروض أبرزها من الريان القطري.