شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع ظهير تليفونات بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادى الاسماعيلى من إنهاء صفقة أحمد شعبان الظهير الأيسر لفريق تليفونك بنى سويف، بعدما شهدت الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة بين النادى واللاعب لحسم الصفقة سريعاً.

وكان الإسماعيلى نجح فى التعاقد مع الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى فى الأيام القليلة الماضية، ويتطلع مجلس الإدارة لإنهاء أزمة القيد وتسجيل الصفقات الجديدة، بجانب مواصلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدورى المحلى.

وخاض الدراويش آخر مبارياتهم ضد طلائع الجيش والتى أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيرى، وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادى قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبى فريق الأمل فى اللقاء الختامى من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين وجهازه المعاون من القطاع، هذه المباراة فى ختام مشوار الإسماعيلى فى المسابقة المحلية.

وأنهى الإسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.