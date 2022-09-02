شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين منتخبى مصر والمغرب بكأس العرب تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين منتخبى مصر و المغرب للناشئين في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب مستغانم، ضمن لقاءات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للنأشئين تحت 17 عاما، والمقامة في الجزائر.

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى منتخب مصر، حيث ظهر الفراعنة عن طريق كل من عمر خضر وعمر سيد معوض وحسام عادل.

ويخوض منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة المباراة بتشكيل كالتالي: عبدالمنعم تامر، ومحمد سمير، وأحمد عابدين، ومحمد نبيه، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد السيد، وعلة نوفل، وإبراهيم عادل، وعمر سيد معوض، وعمر خضر، وحسام عادل.

بينما جاء تشكيل منتخب المغرب للناشئين يضم كل من: طه بنغزيل، حمزة كتون، حاتم عفير، عبد الحميد ايت بودلال، ادام شكير، سعيد الرافعى، سفيان مدكور، ادم حنين، محمد كبدانى، عبد الحميد معلى، إسماعيل بختى.

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.