شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع دينا خضر لتدعيم فريق السيدات لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع دينا هاني خضر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع دينا خضر لمدة 4 مواسم؛ قادمة من نادي الطيران؛ لتدعيم فريق كرة اليد سيدات؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار العوضي إلى أن دينا لاعبة متميزة وتمثل إضافة جيدة لمستقبل الفريق، مؤكدا جاهزيتها للمشاركة مع الفريق في الموسم الجديد، تحت قيادة محمد عادل، ‏المدير الفني.‏

وأكد العوضي أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي، لدعم كافة فرق النادي بالعناصر المطلوبة، من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.