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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبزرها الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل.

 

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

 

 

الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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