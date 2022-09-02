شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبزرها الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل. الزمالك يجهز مكافآت الدورى للاعبين قبل التوجه لقطر للمشاركة في كأس لوسيل سلبية مسحة المنتخب الأوليمبى قبل الانتظام فى معسكر الإسكندرية النادي الأهلي ينعى شقيقة محمود الخطيب مجلس إدارة نادى الزمالك يقدم العزاء فى وفاة شقيقة محمود الخطيب منتخب مصر للناشئين يشكو أرضية مباراة المغرب فى كأس العرب الأهلي يجهّز تقريرا عن "تمهيدي" دوري الأبطال لتقديمه للمدرب الجديد سموحة يفسخ تعاقده مع عبد الحميد بسيوني بيراميدز يعلن تمديد تعاقد محمد حمدى لعام 2024