شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى تدريبه الأول بمعسكر الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المنتخب الأولمبي في معسكره المغلق بالإسكندرية بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني في أول يوم له ضمن الاستعداد لخوضه التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، التى تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وألقى ميكالي محاضرة بالفيديو على اللاعبين شرح خلالها نظريا الهدف من التدريب ثم قام اللاعبون بتطبيق فكر ميكالى خلال فقرات التدريب.. بدأ المران بعمليات الإحماء تحت قيادة ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، ثم تولى بعد ذلك تياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية والتحرك في الملعب وتغيير المراكز طبقا لتوجيهات ميكالي، بينما تولى عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات الحراس الأربعة.

كما شهدت التدريبات إجراء تقسيمة بين اللاعبين كان الهدف منها تنفيذ جمل محددة أرادها ميكالي في أداء المهام الدفاعية والهجومية، وحضر التدريب عامر حسين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على لجنة المسابقات.

ويضم الجهاز المعاون مع ميكالي كلا من محمود حرب المدير الإداري وتياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمى وليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي وقاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإداري وخالد سرحان المترجم.