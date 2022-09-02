شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أجانب على رادار الداخلية فى الممتاز وجلسة تحسم باقى الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادي الداخلية جلسة هذا الأسبوع ، مع رضا شحاته المدير الفني الجديد للفريق لمعرفة طلبته في الصفقات الجديدة التي يحتاجها النادي بعد الصعود للدوري الممتاز.

وكشف مصدر في نادي الداخلية، أن الفريق توصل لاتفاق مع ثلاثة لاعبين أجانب لضمهم لصفوف الداخلية في الموسم الجديد، موضحا أن الفريق يضم حاليًا 9 لاعبين من قوام الفريق الذي صعد للدوري.

وكان نادي الداخلية صعد إلى الدوري المصري رفقة فريقي أسوان وحرس الحدود، ويأتي صعود الفريق بعد غياب دام ثلاث سنوات.

وكشف عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، في تصريحات سابقة، أن ناديه طلب ضم لاعبين من جانب الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.