شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز برنامج تأهيل خاص لأساسيى الزمالك بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيلا خاصا للاعبين الأساسيين فور عودته للانتظام في التدريبات غدًا السبت، استعدادًا لكأس لوسيل.

وحدد فيريرا مع جهازه المعاون النظام التدريبي الذي سيخضع له اللاعبون فور عودتهم للتدريبات غدًا السبت، نظرًا لحصولهم علي فترة راحة طويلة عقب حسم لقب الدورى لموسم 2021/2022.

وتسافر بعثة فريق الزمالك متجهة إلى قطر في السادس من سبتمبر الجارى استعدادا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته يوم الجمعة القادم، والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.