شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يشكو أرضية مباراة المغرب فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض إيهاب الكومى، رئيس بعثة منتخب مصر، إلى اللجنة المنظمة ومراقب مباراة مواجهة المغرب من سوء أرضية ملعب مستغانم فى كأس العرب والتى سوف تنطلق بعد قليل.

وأعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، تشكيل المنتخب الذى يواجه نظيره المغربي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: عبدالمنعم تامر، ومحمد سمير، وأحمد عابدين، ومحمد نبيه، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد السيد، وعلة نوفل، وإبراهيم عادل، وعمر سيد معوض، وعمر خضر، وحسام عادل.

ونجح منتخب مصر للناشئين في بلوغ الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى الجزائر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات أمام السعودية ولبنان وسوريا.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على نظيره منتخب السعودية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت فى افتتاح مشوار الفريقين، ثم حقق فوزا كبيرا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت الماضي فى ثانى مواجهات كأس العرب، وختم مشواره في دور المجموعات بالفوز الثالث على التوالى على حساب منتخب سوريا بخماسية نظيفة.

ويرتدى منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدى الزى الأبيض الكامل فى مباراة ربع النهائى.