شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهّز تقريرا عن "تمهيدي" دوري الأبطال لتقديمه للمدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الإداري تجهيز معلومات وتفاصيل كاملة عن مباراتي إتحاد المنستير التونسي والجيش الرواندي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة، حيث سيلعب الأهلي مع الفائز منهما في دور الـ32 للبطولة القارية.

وينوي عبد الحفيظ تجهيز ملف شامل عن الفريق الفائز من مواجهة الدور التمهيدي، تمهيداً لتقديم هذا الملف للمدرب الجديد للأهلي الذي سيتولى المسئولية في غضون الأيام المقبلة خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز الذي تم توجيه الشكر له مؤخراً.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مواجهة أتحاد المنستير والجيش الرواندي خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، علي أن تقام مباراة الأياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات على فترات وليس دُفعة واحدة بسبب تواجد عدد كبير من المصابين بالفريق وحاجة هؤلاء المصابين للعودة قبل التدريبات الجماعية بعدة أيام من أجل إستكمال البرنامج التأهيلي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية عقب نهاية الموسم المحلي حيث خاض الفريق أخر مباراة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي أمام سيراميكا أنتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يعود المُصابون بالأهلي للتدريبات في غضون أسبوع من الآن ثم يعود باقي الفريق بعدها بأسبوع أو خمسة أيام ، ويناقش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق حالياً موعد عودة الأهلي للتدريبات سواء بالنسبة للمُصابين أو بالنسبة لباقي اللاعبين خاصة وأن هناك لاعبين أجانب سافروا إلى بلادهم بجانب لاعبين محليين يقضون أجازاتهم السنوية خارج البلاد.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".