تحت قيادة ميكالي.. المنتخب الأوليمبي يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خاض المنتخب الأوليمبي مرانه الأول في معسكره المغلق بالإسكندرية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد.

ويأتي ذلك ضمن الاستعداد لخوض المنتخب الأوليمبي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التي تحدد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وألقى ميكالي محاضرة بالفيديو على اللاعبين شرح خلالها نظريا الهدف من التدريب ثم قام اللاعبون بتطبيق فكر ميكالى خلال فقرات التدريب.

وبدأ المران بعمليات الإحماء تحت قيادة ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، ثم تولى بعد ذلك تياجو كونيا المدرب العام، ووائل رياض المدرب المساعد تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية والتحرك في الملعب وتغيير المراكز طبقا لتوجيهات ميكالي.

بينما تولى عصام الحضري مدرب حراس المرمى تدريبات الحراس الأربعة.

كما شهدت تدريبات المنتخب الأوليمبي إجراء تقسيمة بين اللاعبين كان الهدف منها تنفيذ جمل محددة أرادها ميكالي في أداء المهام الدفاعية والهجومية، وحضر التدريب عامر حسين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على لجنة المسابقات.

ويضم الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة ميكالي كلا من محمود حرب المدير الإداري، تياجو كونيا المدرب العام، وائل رياض المدرب المساعد، عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، جواو بيدرو محلل الأداء، د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي، قاسم قدري للتأهيل، عمرو سلمان الإداري، خالد سرحان المترجم.