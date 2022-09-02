تريزيجيه يقود طرابزون للمزاحمة على صدارة الدوري التركي بهدف في مرمى عمرانية سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قاد المحترف المصري بصفوف طرابزون سبور التركي، فريقه للفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره عمراني سبور ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

وشهد تشكيل فريق طرابزون تواجد المحترف المصري بصفوف الفريق محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا؛ حيث شكّل الخطورة خلال اللقاء.

ووصلت الكرة في الدقيقة 11 لتريزيجيه داخل منطقة جزاء فريق عمراني سبور ليراوغ المدافع ويسدد الكرة في المرمى ولكن تصدى لها الحارس.

وكاد يخطف تريزيجيه هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول ولكن الكرة المدافع كان أسرع منه في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 45.

وافتتح تريزيجيه التسجيل لفريق طرابزون بالدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد متابعة جيدة لتسديدة تصدى لها حارس المرمى.

ويُعد هدف تريزيجيه اليوم هو الأول له مع فريقه بالدوري التركي؛ حيث سبق وخاض 4 مباريات بالمسابقة المحلية وصنع هدفًا.

وقفزّ طرابزون بهذا الفوز من المركز الثامن برصيد 7 نقاط إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن صاحبي المركز الأول والثاني بشكتاش وغازي عنتاب على الترتيب، فيا توقف رصيد عمرانية سبور عند نقطة في المركز 17.