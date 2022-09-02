مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر على إقامة معسكرًا في هولندا استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على خوض الفريق معسكرًا في هولندا استعدادًا للموسم الجديد (2022-2023).

وبحسب مصدر لـ"يلا كورة"، فإن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تواجد في الفترة الماضية بهولندا من أجل التجهيز لمعسكر الفريق، حيث من المقرر أن يقدم غالي تقريرًا مفصلاً للجنة التخطيط.

وأضاف المصدر، أن موعد المعسكر من المقرر أن يحدده المدير الفني الجديد، لافتًا إلى أن الموعد لن يخرج عن النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي وجه الشكر إلى البرتغالي ريكاردو سواريش، يوم الأربعاء الماضي، بعد خسارة لقب دوري We المصري للموسم الثاني على التوالي بجانب كأس مصر بالنسخة الماضية.

وأنهى الأهلي موسمه الماضي محتلاً المركز الثالث برصيد 70 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك البطل.