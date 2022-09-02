حرس الحدود لمصراوي: الأهلي رفض إعارة محمد أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال محمد مكي المدرب العام لفريق حرس الحدود، إن النادي الأهلي رفض وقت تواجد البرتغالي ريكاردو سواريش انضمام الظهير الأيسر محمد أشرف لصفوف الفريق العسكري في فترة الانتقالات الحالية علي سبيل الإعارة.

وأضاف مكي في تصريحات لمصراوي: " تحدثنا مع النادي الأهلي في وقت سابق عن ضم محمد أشرف لكن وصلنا الرد بالرفض، وأكد الأهلي أن سواريش يريد استمرار اللاعب في الموسم المقبل".

وأوضح:"لكن مع رحيل سواريش ربما الأمور تكون قد تغيرت ويتساهل الأهلي في إعارة الظهير الأيسر فنحن نراه لاعب مميز للغاية وسيفيدنا كثيرا في حالة ضمه".

وأنهي حديثه:" الآن نحن لدينا رغبة في ضم عبد الرحمن مانو لاعب وسط الأهلي بعد انتهاء إعارته مع نادي فيوتشر،وقمنا بمراقبته في الفترة الماضية والامور تسير بشكل جيد وقد نتعاقد معه في الموسم المقبل".